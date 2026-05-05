戦時中、陸軍最大の特攻基地があった南九州市の知覧。439人が特攻機で出撃したこの地で、慰霊祭が開かれました。 死を覚悟した若者を見送り、「なでしこ隊」と呼ばれた女性たちも参列。去年は1人でしたが、今年は仲間と祈りを捧げました。 今月3日。鹿児島県南九州市の知覧町で開かれた特攻隊員の慰霊祭。 「会いたかった」「私も。去年はひとりだったから」 北九州市で暮らす三宅トミさん(96)と、南九州市の桑代チノさん(