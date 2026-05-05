【モデルプレス＝2026/05/05】Aぇ! groupが、5月15日にYouTube生配信を行うことが発表された。併せて、4th Single「でこぼこライフ」のミュージックビデオ公開が決定した。【写真】STARTOアイドル「ガルアワ」サプライズ登場◆Aぇ! group、YouTube生配信決定6月17日にグループ初主演映画「おそ松さん 人類クズ化計画！！！！！？」の主題歌となる4th Single「でこぼこライフ」をリリースするAぇ! groupが、CDデビューから丸2年とな