歌手の中森明菜さん（60）の最新アルバム『AKINA NOTE』が、5日発表の「オリコン週間アルバムランキング」で5位にランクイン。通算43作目のアルバムTOP10入りを記録しました。アルバムは、初週売り上げ0.9万枚で、『ベスト・コレクション 〜ラブ・ソングス＆ポップ・ソングス〜』（2024/5/13付）以来、2年ぶりにTOP5入りを果たしました。また、女性アーティスト歴代5位の「アルバム通算TOP10入り作品数」記録を自己更新しました。