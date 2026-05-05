5月5日（現地時間4日、日付は以下同）。サンアントニオ・スパーズは、ミネソタ・ティンバーウルブズとの「NBAプレーオフ2026」カンファレンス・セミファイナル初戦を102－104で落とし、シリーズ黒星発進となった。 試合は終始1ケタ点差で、同点17度、リードチェンジ19度の激戦。終盤にジュリアン・シャンペニーが逆転をかけて放った3ポイントシュートが落ちたことで、ア