ファジアーノ岡山は5日、クラブ公式インスタグラムで不適切な投稿がされた問題について、同クラブ選手会がサンフレッチェ広島の選手会に対し、該当選手の謝意を伝えた上で、謝罪の連絡を直接行ったと報告した。岡山は今月2日、J1百年構想リーグで広島と対戦。試合は1-0で勝利したが、試合後に岡山の2選手が広島戦での競り合いシーンを揶揄するようなポーズを取り、その画像がクラブ公式インスタグラムに掲載されていた。岡山