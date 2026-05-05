GW終盤、各地で始まったUターンラッシュ。少しでも早く、ストレスなく渋滞を抜ける方法はないのでしょうか？「渋滞学」の専門家に聞きました。【写真を見る】渋滞時、後ろにつくと有利な車両は？GWもあとわずか 観光地のLIVEカメラを見てみると…井上貴博キャスター：GW、みなさんはどのようにお過ごしでしょうか？おでかけをしたという人もいるかもしれません。観光地の現在の様子（5日 午後5時頃）をLIVEカメラで見て