「パチ７カップ＆デイリースポーツ杯・Ｆ２」（５日、京王閣）五十嵐綾（２５）＝福島・１２１期・Ａ１＝が最終バック３番手からまくりを放ち快勝。４月の函館に続く、今年５回目の優勝を飾った。２着は宇佐見優介（福島）で福島ワンツー。８Ｒで行われたガールズ決勝は小林莉子（東京）が快勝し、７Ｒのチャレンジ決勝は秋山太洋（東京）がデビュー初優勝を飾った。五十嵐がシリーズリーダーらしく、位置取りからシビアに勝