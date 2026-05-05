大橋会長がインスタグラム更新2日に行われたボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチは、王者・井上尚弥（大橋）が中谷潤人（M.T）を3-0判定で退けた。大橋ジムの大橋秀行会長は、インスタグラムに“世紀の一戦”直後の両者の写真を投稿。大きな反響を呼んでいる。大観衆の熱気が冷めやらないリング上。死力を尽くした2人のボクサーが、晴れやかな笑顔で健闘を称え合っている。井上が差し出した右手を、