定番人気のボブはこの春夏も注目を集めているもよう。だからこそ、上品見えを目指すなら洗練されて見えるポイントをしっかり押さえて。今回ご紹介するのは、「品格」が漂うシルエットの美しいボブばかり。40・50代の魅力を引き出す、大人にうれしいこだわりにも注目します。 短くコンパクトに収めて 今季の人気傾向といえば、ヘルシーに首を見せるミニボブが主流。表面に長さを持たせながら毛先にイングラデӦ