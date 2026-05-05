◆第３８回かしわ記念・Ｊｐｎ１（５月５日、船橋競馬場・ダート１６００メートル、良）ゴールデンウィーク開催名物、春の地方ダートマイル王決定戦が１３頭（ＪＲＡ６、南関東７）で争われた。３連覇がかかる一戦にシャマル（牡８歳、栗東・松下武士厩舎、父スマートファルコン）は６着。最内からのスタートで中団から進めて直線で追われるも、前との差を詰められず。同レース初の３連覇とはならなかった。。川須騎手は昨秋に