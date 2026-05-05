中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京5月5日】中国外交部の報道官は5日、イランのアラグチ外相が招きに応じて6日に訪中し、王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長と会談すると発表した。