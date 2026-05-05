シンガー・ソングライターの宇多田ヒカル（43）が5日放送のJ-WAVE「TRES BIEN! BOHEMIAN! SPECIAL 2026」（後8・00)に出演。シングルマザーとして、恋愛時に気を付けていることを明かした。宇多田は、シングルマザーの女性が気になっている男性リスナーからの悩みに答える形で「私も小さな子がいるシングルマザーで」と切り出した。さらに「恋愛などもしていますが、その時にずっと気を付けていたことは、本当に信頼関係がで