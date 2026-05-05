ミニミニ護衛艦？所属はなんと熊本県熊本県宇城市三角町にある三角港には、天草地域に向かうフェリーの他に、ちょっと見慣れない船が停泊しています。その船は全体が灰色に塗られており、遠目には軍艦のようにも見えます。しかし、この船は海上自衛隊の護衛艦や、外国の艦船などではなく、実は、熊本県が運用する漁業取締船です。【漁協の船なの!?】これが、航行する漁業取締船です（画像）三角港には熊本県漁業取締事務所が