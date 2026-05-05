良くも悪くも常に注目を集めるネイマール（サントス）は、結局のところ北中米W杯に出場できるのか。現在34歳のネイマールは度重なる怪我に苦しみ、2023年10月を最後にブラジル代表から離れている。ただ、その実力は誰もが認めるところ。同い年の盟友で、今季絶好調のカゼミーロ（マンチェスター・ユナイテッド）も非常に高く評価している。カゼミーロは『ESPN』のインタビューで「ネイマールは心からの友人だ。12歳の頃から