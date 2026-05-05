7日から、チャンピオンシップに臨む「長崎ヴェルカ」。 選手たちが意気込みを語りました。 りそなグループB1長崎ヴェルカの選手らが5日、報道陣の取材に応じ、7日から始まるチャンピオンシップに向けて、意気込みを語りました。 B1リーグ戦、3シーズン目を戦い抜いた長崎ヴェルカ。 西地区で初優勝を果たし、東西両地区を合わせた全26チームの中でも、トップの勝率を記録しました。