老後は誰にでも訪れます。最近では年齢を重ねた人々の生活苦のニュースが多く流れているため、不安に感じる人は少なくありません。では、「貧乏老後」にならないためには、どのようにお金を貯めていけばよいのでしょうか？◆【マンガ】元銀行員は見た！老後破綻・老後貧乏になる人の特徴まずはこれから迎える「ライフイベント」を確認するお金を貯める場合、目的もなく貯め始めてしまうと、ちょっとしたきっかけでお金を使い切って