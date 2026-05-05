フリーアナウンサーの中川安奈（32）が5日、自身のインスタグラムを更新し、ショートパンツのカジュアルコーデを披露した。「大学時代に短期留学したことがあるスタンフォードのリバースウィーブ、先日BerBerJin COLLECTIVEのオープン初日に並んでゲットしました」とつづり、スタンフォード大のスウェットにショーパンを合わせ、美脚を強調したショットを公開。「ずっとマイサイズを探していてようやく出会えてバックプリ