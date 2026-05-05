◇セ・リーグ広島5―5DeNA（2026年5月5日横浜）セ・リーグ広島5―5DeNA（2026年5月5日横浜）広島先発・床田寛樹は6回を6安打5失点（自責2）。試合は打線が終盤に追い付いて引き分けに終わり、左腕は「踏ん張れなかった。（野手に）助けてもらったので、次は頑張りたい」と反省を口にした。2点リードの4回に味方の失策も絡んで3失点。逆転を許すと、6回には林に2欄を被弾した。この回限りで降板。ただ、2番手・