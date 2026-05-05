陸上自衛隊・第1普通科連隊のSNSに投稿された部隊の新しいロゴマーク。生成AIを使って作られていましたが、批判が相次ぎ、わずか4日で使用を取りやめることになりました。【画像を見る】ロゴマークの作成にあたりAIに指示したキーワードとは「自衛隊のマークとしてふさわしくない」批判相次ぐ軍服の上に鎖を巻いたゾウ。手には銃を構え、胸の部分にはドクロが描かれています。（※現在は削除）東京・練馬駐屯地に所属する陸上自衛