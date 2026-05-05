身長175センチの小柄でも…有望株ランキング全体2位の逸材ホワイトソックス・村上宗隆内野手は4日（日本時間5日）、敵地でのエンゼルス戦で14号を放ち、メジャートップに並んだ。開幕から驚異的な猛打を発揮し、3・4月の最優秀月間新人の受賞期待されたが、惜しくも最終候補入りに終わった。村上の受賞を阻んだのは、同じく今季デビューのケビン・マクゴニグル内野手（タイガース）だ。21歳逸材は一体何者なのだろうか。身長17