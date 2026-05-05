【モデルプレス＝2026/05/05】女優の西野七瀬、お笑いコンビ・チョコレートプラネット（松尾駿／長田庄平）が5月5日、都内で開催された映画『ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー』公開記念舞台挨拶に出席。ハワイでのエピソードを明かした。【写真】32歳元乃木坂46「思い出に残っている」ハワイで“大冒険”ショット◆映画「ザ・スーパーマリオギャラクシー・ムービー」本作は、みんなの困りごとを解決する双子の配管工・マ