今回、Ray WEB編集部は、写真投稿アプリに夢中な友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。写真投稿アプリに夢中な友だちにうんざり。このあと2人は遊園地に行きますが、そこでまさかの事件が...！？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖「人間断捨離しよーっと」友だちのSNSに謎投稿が。次の日、声をかけると【まさかの対応】をされて...！？・前編