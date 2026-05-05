◆卓球世界選手権団体戦第８日（５日、英ロンドン）決勝トーナメント（Ｔ）１回戦が行われ、橋本帆乃香（デンソー）、１７歳の張本美和（木下グループ）、１８歳の面手凛（日本生命）で臨んだ世界チームランク２位の日本女子は、同１９位のクロアチアを３―０で下し、１６強入りを決めた。左のエース・早田ひな（日本生命）を温存したが、初代表の面手、橋本らが躍動し、１ゲームも落とさずに快勝した。１番手・橋本、２番