今回、Ray WEB編集部は、写真投稿アプリに夢中な友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞写真投稿アプリに夢中な友だち。どこでも通知を気にする様子に、主人公はうんざりしていました。そしてある日、2人で遊園地に来るとまさかの事件が...！？原案：Ray WEB編集部作画：カンザキミナミライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖「人間断捨離しよーっと」友だちのSNS