「今、子供と音信不通になったり、子供から縁を切られた親が、探偵に“無事かどうか確認してほしい”と依頼するケースが増えています。その背景に教育虐待があることが多いです」こう語るのは、リッツ横浜探偵社の山村佳子さん。浮気調査を多く扱うが、最近は「家族捜索依頼」も増えているという。家族であっても「捜索依頼」は虐待やDVがからむこともあるため、必ずしも引き受けられるとは限らない。しかし捜索だけして、その住所