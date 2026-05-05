スキンケアブランド「peau de bébé（ポー・デ・ベベ）」が、2026年5月6日（水·祝）から5月12日（火）まで、伊勢丹新宿店本館2階アーバンクローゼットにて期間限定POP UPを開催します。新作UVプロテクトクリームの初披露に加え、伊勢丹新宿店限定セットや豪華な購入特典も登場。さらにディレクター板野友美さんの来店予定もあり、美容好きには見逃せない7日間となりそうです。 新作