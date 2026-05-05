グラビアアイドルで俳優の岸明日香さん（35）が自身のXを更新。5月22日に発売する5年ぶり5冊目の写真集「Trajectory」の表紙カットを紹介しました。【写真】解禁された岸明日香さんの写真集「Trajectory」の表紙「5月22日発売写真集『Trajectory』の表紙が解禁されましたなんと、34歳のすっぴん裸眼が表紙です。笑（震える）」と投稿。続けて「このビジュアル衣装で撮った1ショット目の写真で、すっとカメラをみたときに撮ってく