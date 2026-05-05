子どもの節目のお祝いごとに、両家からお祝いをもらうことがありますよね。それが、義実家からのみだったとしたら……。今回ママスタコミュニティに、こんな投稿がありました。『義両親からは何かあるたびにお祝いをいただいている。私の親からは誕生日プレゼントやお年玉のみでお祝いをもらったことがない。実家に帰れば食事やお菓子も用意してくれるし、子どもの相手もしてくれる。でも義両親とあまりにも金銭的な差がありすぎて