◇パ・リーグ楽天3―2日本ハム（2026年5月5日楽天モバイル最強パーク）楽天・平良竜哉が自身初の2試合連続アーチを放った。2点を追う5回1死で右翼に追撃の3号ソロ。日本ハム・細野の直球を狙い澄ましたように逆方向へと運び「風が中堅から右翼に吹いていたので練習から逆方向を意識していた。風に乗ってくれた」と、してやったりだった。前日は0―1の8回に値千金の同点ソロ。またも貴重な一発で連日の逆転勝利に貢献