早くもUターンラッシュが始まっています。渋滞にはまってしまったときのイライラ解消法をご紹介します。【写真を見る】渋滞のストレスは「思い通りにならない」から…おすすめの過ごし方は？「あと何分？」「まだ？」渋滞のイライラ…GW終盤の5月5日はこどもの日。こどもたちが主役のイベントが開催される中、大人たちの気がかりは…父（40代）「戻るときは気になってますね。今日はUターンラッシュって言っていたので」渋滞にハ