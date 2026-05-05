【モデルプレス＝2026/05/05】歌手で女優の田村芽実が5日、東京・日本青年館ホールで行われたMusical『GYPSY』取材会に、大竹しのぶ、井上瑞稀（KEY TO LIT）、富田鈴花、今井清隆、クリストファー・ラスコム氏とともに出席。大竹との共演に喜ぶ場面があった。【写真】27歳元アンジュルムメンバーが親子役で共演した大物女優◆田村芽実、大竹しのぶとの共演に感激本作で大竹演じるローズの娘役・ルイーズを演じる田村。念願の大竹