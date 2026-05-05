【モデルプレス＝2026/05/05】KEY TO LITの井上瑞稀が5日、東京・日本青年館ホールで行われたMusical『GYPSY』取材会に、大竹しのぶ、田村芽実、富田鈴花、今井清隆、クリストファー・ラスコム氏とともに出席。大竹から稽古中のエピソードを明かされる場面があった。【写真】25歳STARTOジュニアら、ミュージカルでの扮装ビジュアル◆大竹しのぶ、井上瑞稀に感動したこと明かす大竹は共演者との印象的なエピソードを問われると「昨