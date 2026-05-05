頑張る子どもたちを紹介するシリーズ2回目は、2人の高校生です。「温泉の成分から、桜島の噴火を予測する」という研究で、全国コンテストでも優勝しました。研究の材料費は5000円です。 鹿児島市の池田高校3年の茶屋道玲さんと、2年の川路眞愛さん。理科室で2人が熱心に研究しているのが… 「これが3月の温泉水のデータ。この時の濃度も上がっている。4月も噴火がけっこう起きているから、整合性があるのでは」