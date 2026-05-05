【モデルプレス＝2026/05/05】元日向坂46の富田鈴花が5日、東京・日本青年館ホールで行われたMusical『GYPSY』取材会に、大竹しのぶ、田村芽実、井上瑞稀（KEY TO LIT）、今井清隆、クリストファー・ラスコム氏とともに出席。グループ卒業後初の舞台出演での心境の変化を語った。【写真】25歳元日向坂46「色白で眩しい」美脚スラリのスリットスカート姿◆富田鈴花、日向坂46卒業後初の舞台出演今回、日向坂46卒業後初の舞台出演と