夫を許して平穏な日々を…と思ったら甘かった。突然職場に現れたサークルのマドンナ的先輩。親しげに話しかけいますが当時はあまり話したことがなく、会うのも数年ぶり。この再会により、夫に"女の影"があることに気がつくのです…。さては匂わせにきたな!?>>【まんが】夫にもう１つの家庭が？(ウーマンエキサイト編集部)