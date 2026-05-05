円売り継続、ユーロ円一時１８４．３８レベル＝ロンドン為替 ロンドン昼の時間帯、円売りが継続している。ユーロ円は184.38レベル、豪ドル円は113.11レベルなど本日の高値を更新している。ポンド円は213.50台と、ロンドン序盤につけた高値213.67レベルに再び接近。ドル円は157.60台へと買われており、ロンドン序盤につけた高値157.84レベルから離れずの水準。 この日はこれまでのところ介入とみられるような