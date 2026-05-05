21:30 カナダ国際商品貿易（3月） 予想-19.7億カナダドル前回-57.4億カナダドル 米貿易収支（3月） 予想-597.0億ドル前回-573.0億ドル 22:45 米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（4月） 予想52.0前回51.3（非製造業PMI・確報値) 予想N/A前回52.0（コンポジットPMI・確報値) 23:00 米ISM非製造業景気指数（4月） 予想53.7前回54.0 米JOLTS求人件数（3月） 予想681.0万人