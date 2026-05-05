９人組アイドルグループ「ＳｎｏｗＭａｎ」の渡辺翔太が５日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に初出演。「旅のトラブル大報告会」がテーマのトークで、イタリアでの“電動ドリル男”事件を語り、司会の明石家さんまらからツッコミを受けた。渡辺は仕事で訪れたイタリア・ミラノのホテルでの出来事として「ホテルマンの方が、無言で着いてきたりしません？」と話し始め、「ニコニコしながら部屋