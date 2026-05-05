【新華社南京5月5日】中国江蘇省南京市の侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館で4日、フランス人が収集した日本の中国侵略に関する資料の譲渡式が行われた。資料はバスティアン・ラタ氏がフランス外務省ナント外交史料センターで収集したスキャンデータで、外交文書42点、計1993ページに及ぶ。フランス語が中心で英語や日本語、中国語なども含まれる。南京大虐殺、日本の侵略行為と中国における西側諸国の利益との関係、中国東北