シンガーソングライターの宇多田ヒカル（43）が5日放送のJ-WAVE「TRES BIEN! BOHEMIAN! SPECIAL 2026」（後8・00)に出演し、10歳になった長男とのほほえましいエピソードを明かした。リスナーからの「音楽を続けていて良かったと思う瞬間は？」という質問に答えたもので「私が凄い聴かせているわけじゃないんですが、息子が凄い聴いてくれていて、結構歌ったりしてくれて、時々街の中で、東京とか日本にいる時に歩いていて歌わ