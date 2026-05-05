NiziUのMIIHIが、5月5日は「こどもの日」に幼少期の写真を自身の Instagramに投稿している。 （関連：【画像】NiziU MIIHI、海水浴や工作を楽しむ幼少期「まじで天使」） 「ちびみいひ」と綴り、頬に指を当てたかわいらしい姿をはじめ、海水浴を楽しむ様子、父親に抱っこをされたり、妹とのツーショットなどをアップしている。また、NiziU Info Official Instagramには、小さい頃のツインテール姿を再現した現在