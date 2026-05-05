５月５日は「こどもの日」です。北海道内では天候に恵まれ行楽日和となり、イベントが開かれるなど、賑わいを見せています。（井上カメラマン）「絶好の快晴となりました、５月５日こどもの日です。定山渓温泉の名物、こいのぼりも気持ちよさそうに泳いでいます」札幌市南区の定山渓温泉です。およそ４００匹もの色とりどりのこいのぼりが空を泳いでいました。子どもの健やかな成長を願い、飾られています。旭川市ではクレー