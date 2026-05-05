2026年5月2日、台湾メディアの鏡週刊は日本のゴールデンウィーク期間に大阪を訪れた台湾人観光客が予想外の混雑に直面してSNSで助けを求めたと報じた。記事は、4月29日から8日間の大型連休に入り旅行シーズン真っ只中となった日本を訪れた台湾人観光客がSNSのThreads（スレッズ）に投稿した悲痛な声を紹介した。このユーザーは当初、日本でリラックスした時間を過ごすことを期待していたが、「予習」が不足していたために行く先々