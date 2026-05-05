◇パ・リーグ西武4―6ソフトバンク（2026年5月5日ベルーナD）西武の古賀悠斗が今季初アーチを放った。0―0の2回に敵失などで1死一、二塁とし、松本晴の直球を豪快に左翼へ叩き込んだ。先制の1号3ラン。しかしチームはそこから逆転負けを喫し、古賀悠は「チームが勝っていれば良かった。負けたので、反省して次につなげたい」と話した。