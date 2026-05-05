女優の大竹しのぶ（68）が5日、東京都新宿区の日本青年館ホールで開かれた主演ミュージカル「GYPSY」の取材会に出席した。ステージママ（大竹）が2人の娘を舞台に立たせる姿を描く物語。3年ぶりの再演に「さらなる高みを目指したい。ド直球の感動を届けたい」と力を込めた。「KEYTOLIT」の井上瑞稀（25）も出演。舞台上で大竹のためにカーペットを敷くシーンがあるが、大竹が「下手なんですよ。でも昨日は休憩時間中もず