総務省大学の研究者のうち、身分の安定した無期雇用の職に就く30代以下の若手の数が、政府が状況を把握し始めた2017年の2万4人から25年には1万6692人へと2割近く減ったことが5日、分かった。年長世代も含めた無期雇用全体に占める割合は14.9％から12.5％へ低下した。総務省の科学技術研究調査を共同通信がまとめた。文部科学省が3年ごとに実施する学校教員統計調査では、25〜39歳の大学教員は13〜22年度で8％減。若手全体の減