ボートレース平和島のゴールデンウイークシリーズ「第2回京急開発グループ杯」は6日に予選最終日を迎える。準優勝戦進出勝負駆けの面々で注目の存在は、得点率6.25で13位につける中沢宏奈（38＝東京）だ。3日目は4Rに2号艇で登場した中沢。2コースからコンマ05のトップスタートを決めて1マークを差した。その内を村田修次が捲り差しで突き抜け、バックは斎藤智裕、永井聖美と並んで2番手で浮上した。2マークは最内を差し伸びて