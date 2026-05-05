横断歩道の上で横転したままの車。すぐ近くには初心者マークの車が止まっていて、前がへこみ、車内にはエアバッグが作動した跡があります。宮城・仙台市の信号がある交差点の近くで4日午後6時10分ごろ、消防に「車同士の事故で1台が横転し、1人が閉じ込められている」と通報がありました。警察などによりますと、この事故で50代の男性が横転した車に一時閉じ込められましたが、自力で脱出し軽いけが。30代の男性1人も軽いけがです