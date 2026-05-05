ソフトバンクは西武に逆転勝利5日、パ・リーグ公式戦3試合が行われた。楽天は3-2で日本ハムに勝利し、3連勝を果たした。5回、平良竜哉内野手の3号ソロで1点差にすると、7回に浅村栄斗内野手が4号2ランを放ち逆転に成功。先発の荘司康誠投手は7回2失点の力投で4勝目を挙げた。日本ハムは先発の細野晴希投手が8回11奪三振3失点で完投したが、打線が援護できなかった。首位のオリックスは、ロッテを6-1で敗り2連勝。初回、西川龍