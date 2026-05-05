透け感がこなれた印象を与えるシアーアイテムは、今シーズンもトレンド継続中。今回FTN編集部が注目したのは、【GU（ジーユー）】から登場した「高見えブルゾン」。公式オンラインストアレビュー★4.6を獲得。SNSでも話題を集めているブルゾンは、寒暖差が大きい春や、日焼け対策をしたい夏にサッと羽織りやすく、プラスワンでおしゃれ見えを狙えるのが魅力です。スタッフさんによる着回しコー